Após brincadeira, Maisa se envolve em polêmica com professores

São Paulo - Maisa costuma ser elogiada nas redes sociais por ter um pensamento aberto e uma postura madura para uma jovem de 17 anos. Entretanto uma brincadeira que a apresentadora fez nas redes sociais não foi bem interpretada por muitos professores.

Ao postar duas fotos, que aparentemente são da recente viagem que Maisa fez com a família para a Ásia, a estrela do SBT escreveu o seguinte na legenda: “Ana, professora de história, 23 anos”. Para que não entendeu a referência, trata-se de um meme em que as pessoas pegam fotos de famosos e, considerando os padrões sociais, descrevem como eles seriam vistos se não fossem conhecidos.

Ana, professora de história, 23 anos pic.twitter.com/XZM50ILO3x

O que para ser engraçado acabou incomodando alguns professores. “Eu enquanto professora de história digo que é bastante difícil uma pessoa de nossa profissão tirar foto em um lugar desse tendo em vista o que a gente ganha por hora/aula”, escreveu uma mulher no Twitter. Uma seguidora tentou defender Maisa: “Gente do céu é um meme, vamos maneirar na problematização”.

A professora rebateu: “Eu sei que é um meme e eu não quis problematizar ou militar em cima do tweet dela. Fazer a constatação de que os professores da educação básica são mal remunerados nesse país não é problematizar, é só evidenciar um fato”. Outra mulher ironizou: “Ana, professora de história não vai se aposentar antes dos 60 e de desenvolver problemas de garganta, alergias, LER e sofrer alguma agressão física, psicológica por parte do alunado”.

Aos risos, uma mulher escreveu: “A gente como professora de história tá sem dinheiro pra ir na praia”. Uma seguidora de Maisa acrescentou: “Oloco, me chamo Ana, vou fazer 23 mês que vem, sou professora de História... mas não tenho uma foto nesse lugar maneiro”.