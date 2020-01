Separados? Namorado de Zilu abre o jogo e fala sobre o relacionamento

Rio - Zilu Camargo foi passar férias sozinha em Miami, nos Estados Unidos, e adivinha?! Mais uma vez os fãs começaram a desconfiar que a ex-mulher de Zezé Di Camargo tinha terminado o relacionamento com o fotógrafo Marco Ruggiero. Os rumores ficaram mais fortes porque eles não estavam curtindo e nem comentando nada um do outro no Instagram.

Marco Ruggiero falou que continua firme e forte com Zilu e que a distância não é mais um problema para o casal. “Eu tenho o meu trabalho, e não posso ficar viajando com ela e largar tudo aqui e acompanhá-la. Cada um tem o seu trabalho. Toda vez que ela trabalha, é a mesma coisa: todo mundo acha que nos separamos”, comentou.



O fotógrafo também contou que já chegou a ficar três meses longe da namorada por conta de uma viagem dela e eles seguiram juntos. Zilu deve voltar ao Brasil antes do carnaval. Eles estão juntos desde o começo de 2018.