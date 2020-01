Carol Dantas rebate seguidores que questionaram seu peso: 'acabei de ter neném'

Rio - Carol Dantas, ex de Neymar e mãe do filho do craque, Davi Lucca, de oito anos, usou seu perfil no Instagram para rebater alguns seguidores que questionaram seu peso.

Galeria de Fotos Carol Dantas e Davi Lucca Reprodução Internet Carol Dantas Picasa Carol Dantas e Vinicius Matinez Reprodução Instagram Carol Dantas está esperando seu segundo filho Reprodução Internet Carol Dantas Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas está esperando um filho do namorado, Vinicius Martinez Reprodução Internet Carol Dantas e Vinicius Martinez curtem viagem romântica pelo Chile Reprodução Internet Carol Dantas relembra gravidez em vídeo no YouTube Reprodução Internet Carol Dantas e o namorado, Vinicius Reprodução Internet

Além de ser mãe de Davi, Carol deu à luz recentemente a Valentim, fruto de seu casamento com Vini Martinez. Em alguns stories publicados em sua rede social, ela desabafou:”Recebi uma direct falando que estou gorda. Que emagrecer, óbvio, mas acabei de ter neném”.

Em mais vídeos na web, a influenciadora digital ainda explicou que está tentando perder os quilinhos a mais que ganhou na gestão e finalizou dizendo: “Eu não ligo, não. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco dou um gás. Vocês vão ver”.