Mulher de Thammy Miranda mostra boa forma poucos dias após dar à luz

São Paulo - Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, deu à luz Bento, primeiro filho do casal, no dia 8 de janeiro. Poucos dias depois, ela compartilhou uma série de vídeos no Instagram, mostrando que está em ótima forma.

A modelo está usando uma cinta pós-parto, que foi via cirurgia cesárea. “Comecei a usar cinta hoje e olha como a minha barriga já diminuiu. Dá pra acreditar que tinham 4 quilos e 80 gramas aqui dentro, gente? Surreal! Fora placenta, fora líquido amniótico, fora tudo isso, né?”, disse.

“Cara, como iam sair 4kg no parto natural? Ia ser muito sofrido”, refletiu. Anteriormente, o plano de Andressa era realizar parto natural, mas sem a dilatação necessária, precisou recorrer à cesárea.

Assista aos vídeos abaixo: