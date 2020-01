De férias do 'Domingão do Faustão', Natacha Horana curte praia dos Estados Unidos

Rio - Enquanto as gravações do "Domingão do Faustão" não são retomadas, Natacha Horana está curtindo os dias de folga nos Estados Unidos, onde está desde a semana do Réveillon. A bailarina está acompanhada dos amigos e da família e está é a terceira vez que Horana passa a hora da virada na terra do Tio Sam.



Em Miami, ela curtiu as praias da cidade. Agora, Natacha está em Orlando, curtindo os parques.



Natacha faz o maior sucesso no Instagram. Na rede social, ela tem mais de 700 mil seguidores, que acompanham a rotina fitness da jovem.