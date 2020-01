Marcius Melhem é blindado na Globo após polêmica de assédio moral, diz colunista Segundo informações do jornalista e colunista do UOL, Leo Dias, a atriz e humorista Dani Calabresa seria uma das envolvidas no caso por ter denunciado Melhem, e que seu ex-marido, Marcelo Adnet, seria sua testemunha