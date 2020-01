Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, curtem parque aquático no Ceará

Rio - Os cantores Rodrigo e Diogo Melim estiveram no Ceará, na última terça-feira (14), para curtir as férias com muita diversão no Beach Park. Durante a viagem, eles também aproveitaram para divulgar o show da banda Melim no dia 8 de fevereiro.

Galeria de Fotos Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, se divertem no Beach Park Divulgação Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, se divertem no Beach Park Divulgação Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, se divertem no Beach Park Divulgação Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, se divertem no Beach Park Divulgação Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, se divertem no Beach Park Divulgação Rodrigo e Diogo, irmãos da banda Melim, se divertem no Beach Park Divulgação

O show da banda Melim integra o projeto Som do Mar que vai levar para o gramado do Coqueiral na Vila Azul do Mar grandes nomes da música nacional. Os ingressos já estão à venda no site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br), na Vila Azul do Mar e nos quiosques do Beach Park localizados nos shoppings Iguatemi e Riomar Fortaleza.



Os irmãos puderam conhecer, ainda, a nova atração do parque, o Submerso. Por meio da tecnologia de realidade virtual, o visitante faz um mergulho no oceano e consegue vivenciar e visualizar uma réplica de todo ambiente marinho com a tecnologia 360º 4D.