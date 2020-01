De férias, Paola Carosella celebra a vida: 'muitas conquistas'

Rio - Paola Carosella, chef e jurada do programa MasterChef, usou as redes sociais para celebrar a vida. Ela postou uma foto de suas férias e com uma legenda reflexiva.

“47 verões na pele, um monte de aprendizado, muitas conquistas, várias dores e um tanto de coisa para resolver. E o desejo de pelo menos ter mais uns 50 verões para juntar história para contar (e um mundo mais sadio para os meus netos e bisnetos viverem)”, escreveu na legenda.

“Quem puder leia o artigo sobre a Greta na revista Times. Me deu uma esperança que tinha perdido, minha geração pode estar embrulhada no maior pessimismo. Mas é tão bom saber que tem uma juventude gigante no mundo com olhos virgens e despidos de desilusão. Tem coisa boa vindo. Eu preciso acreditar”, completou, citando a pequena ativista Greta Thunberg.