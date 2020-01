Rafaella Santos comenta término com Gabigol: 'respeito por ele continua'

Rio - A irmã de Neymar, Rafaella Santos, usou sua rede social nesta quinta-feira (16), para falar sobre o término do seu namoro com o jogador de futebol Gabigol. Fazendo uma série de vídeos nos Stories, do Instagram, ela explicou para os seus milhares de seguidores que não eles não estão mais juntos.

“Já faz um mês que não estou mais com o Gabriel, então parem de me associar a ele, parem de me marcar nas coisas que tem ele porque eu não tenho nada a ver”, disparou ela.

“Independente disso, acima de tudo isso, meu carinho e respeito por ele continua. Espero que ele seja feliz como eu tenho certeza que ele deseja isso por mim. É uma situação chata e delicada, mas que precisava vir aqui explicar para vocês”, finalizou Rafaella.

O clima entre o casal de famosos já não estava tão bem assim. Eles tiveram uma briga no réveillon e nesta semana vazou conversas do jogador com um modelo.