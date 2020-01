Rio - Perlla resolveu dar mais uma renovada no bronzeado e compartilhou com seus seguidores no Instagram seu biquíni exclusivo para fazer o procedimento. Na foto, ela aparece usando um conjunto feito de fita isolante, em uma clínica de bronzeamento artificial.

Nos comentários da publicação, Perlla recebeu uma enxurrada de elogios de seus seguidores, como “Maravilhosa”, “Achei tendência hein”, “Abusou na beleza muito gata” e “Linda”.