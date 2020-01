Michel Teló ganha festa surpresa de Thaís Fersoza

Rio - O cantor Michel Teló completou seus 39 anos com uma linda festa organizada por sua mulher, Thaís Fersoza. A atriz e apresentadora publicou em seu Instagram uma foto ao ladinho do marido e aproveitou para escrever palavras lindas homenageando ele pelo seu aniversário.

“Hoje é aniversário do cara mais incrível que eu conheço! Pensa em um ser humano especial, do coração bom, olhar doce… Quanta admiração eu tenho por você, marido Michel. E como eu aprendo ao seu lado! Obrigada por ser esse tanto! Esse marido incrível e o melhor papai do mundo para os nossos filhos! A gente te ama muitão!”, se declarou ela na legenda da publicação.

Juntos desde de 2014, eles são pais de Melinda e Theodoro.