Ex-BBB Jonas defende Mari Gonzalez após alfinetada de Anitta

Rio - Jonas Sulzbach, ex-BBB e noivo de Mari Gonzalez, que fará parte do "BBB 20", usou as redes sociais para falar sobre a expectativa com o início do programa, que contará com a participação da amada, e também defendeu Mari, após alfinetada de Anitta. A funkeira havia questionado se os famosos fariam trabalho doméstico no confinamento.

Galeria de Fotos Mari Gonzalez Foto: Globo Ex-BBB Jonas e Mari Gonzalez Thiago Duran Ex-BBB Jonas e Mari Gonzalez Picasa Ex-BBB Jonas e Mari Gonzalez Ag. News

“Uma curiosidade sobre a Mari: a bichinha cozinha muito bem. Sabe aquela comida que dá gosto de comer? Com tempero, aquela coisa deliciosa. Normalmente, na cozinha, eu lavo a louça, mas muitas vezes ela lava a louça”, afirmou.

“E outra curiosidade: ela limpa muito bem o chão! Como varre, como passa um pano. Fica tão limpo o chão, que a comida que ela cozinha dá pra comer do chão, com o garfinho ali ó!”, completou o modelo, que participou do reality em 2012.

Assista aos vídeos de Jonas abaixo: