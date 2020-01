Thiago Rodrigues e o filho aproveitam dia de diversão em parque aquático

Fortaleza - Thiago Rodrigues esteve no Ceará neste fim de semana para curtir dias de folga com o filho Gabriel, de 11 anos. O ator, que estava morando em Portugal desde o início de 2018, aproveitou o sábado (18) com muita diversão no Beach Park.

Galeria de Fotos Thiago Rodrigues e filho aproveitam dia diversão em parque aquático Divulgação Thiago Rodrigues e filho aproveitam dia diversão em parque aquático Divulgação Thiago Rodrigues e filho aproveitam dia diversão em parque aquático Divulgação



Na programação do dia de lazer, Thiago e o filho conheceram várias atrações do Beach Park, como o Ramubrinká, atração com 24 metros de altura e 7 toboáguas que proporcionam muita adrenalina.



"Vim aqui no Beach Park muito pequeno, com 12 ou 13 anos, e tenho na minha memória que foi muito legal. Mas agora, mais velho, é uma outra onda, ter a satisfação de trazer meu filho é muito divertido também, viro criança igual. Foi uma experiência muito legal", conta o ator.



Thiago voltou de Portugal, onde fez sucesso nas telinhas europeias, há poucos meses. Em dezembro, estreou como o personagem Tobias na novela da Record TV, Amor Sem Igual. Na programação do dia de lazer, Thiago e o filho conheceram várias atrações do Beach Park, como o Ramubrinká, atração com 24 metros de altura e 7 toboáguas que proporcionam muita adrenalina."Vim aqui no Beach Park muito pequeno, com 12 ou 13 anos, e tenho na minha memória que foi muito legal. Mas agora, mais velho, é uma outra onda, ter a satisfação de trazer meu filho é muito divertido também, viro criança igual. Foi uma experiência muito legal", conta o ator.Thiago voltou de Portugal, onde fez sucesso nas telinhas europeias, há poucos meses. Em dezembro, estreou como o personagem Tobias na novela da Record TV, Amor Sem Igual.