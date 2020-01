Harmonia do Samba lança 'Álcool ou Gasolina', parceria com Tony Salles

Rio - O grupo Harmonia do Samba segue em ritmo frenético apresentando ao público os resultados da gravação do DVD “A Melhor Segunda-Feira do Mundo”. O segundo clipe a ser lançado é o da faixa "Álcool ou Gasolina", uma parceria com Tony Salles, do Parangolé.

“Essa música é muito para frente, tem características nossas, um ritmo gostoso e com a presença de Tony ficou surpreendente. Ele é parceiro, amigo e um irmão querido. Temos muitas histórias juntos e em ‘Álcool e Gasolina’ ele somou seu talento a canção”, diz Xanddy. Ele e Tony surpreenderam o público ao entrar no palco de moto, fazendo uma alusão à letra da música.



O primeiro clipe do DVD "A Melhor Segunda-Feira do Mundo" a ser lançado foi "Sacanagenzinha". A parceria com Ludmilla já bateu a marca de 5 milhões visualizações no Youtube em 15 dias. O DVD foi todo gravado na primeira edição do evento deste ano, em Salvador.



"Álcool ou Gasolina", uma composição de Neto de Lins, Xixinho e Arthur Ramos, está disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube. Ouça: