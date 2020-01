É o amor! Nanda Costa e namorada comemoram 6 anos de relacionamento

Rio - A atriz Nanda Costa e Lan Lanh já começaram a celebrar os 6 anos de relacionamento, que tem sua data oficial na próxima semana. No seu Instagram, a atriz publicou um vídeo de um momento romântico do casal. Na gravação, elas aparecem perto do mar e trocando um beijo muito apaixonado.

Galeria de Fotos Nanda Costa e Lan Lanh passam férias em Galinhos, no Rio Grande do Norte Reprodução/Instagram Lan Lanh e Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa fotos Reprodução Nanda Costa e Lan Lanh Reprodução Nanda Costa e Lan Lanh Reprodução Instagram Nanda Costa e Lan Lanh Reprodução Instagram Lan Lanh e Nanda Costa mostram aliança Reprodução Internet Nanda Costa e Lan Lanh comemoram cinco anos de namoro Reprodução Internet Nanda Costa e Lan Lanh comemoram cinco anos de namoro Reprodução Internet Lan Lanh e Nanda Costa na capa da 'Marie Claire' Reprodução Lan Lanh e Nanda Costa estão juntas há quatro anos Reprodução Internet Nanda Costa e a namorada, a percussionista Lan Lanh Reprodução do Instagram

“Completaremos 6 anos juntas na semana que vem. Só melhora! Te amo, Brotinho”, disse Nada na legenda da foto.

Lan também publicou o mesmo vídeo e caprichou na declaração de amor à amada. “Meu amor, estou pra lhe escrever e repostar esta homenagem dos 6 anos que se aproxima, mas a correria me dispersou. Saiba que eu te amo muito e seguiremos juntas assim com muito amor, cumplicidade, respeito e esta leveza de ser!”, escreveu ela.

Confira o post apaixonado da atriz e de sua namorada: