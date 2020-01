Thammy Miranda faz a barba e ganha elogio da mulher Andressa Ferreira

Rio - Thammy Miranda e Andressa Ferreira estão cada vez mais apaixonados. Nesta terça-feira, enquanto fazia a barba, o deputado foi foi surpreendido pela presença da esposa, que fez questão de elogiar o marido.

“Tenha um marido que eleve sua autoestima”, disse ela em agradecimento a Thammy, que havia dito que ela estava mais linda após a maternidade. “Acho que você está mais linda do que nunca”, afirmou ele.

Andressa deu à luz no dia 8 de janeiro. Bento é o primeiro filho do casal, e foi gerado por meio de fertilização in vitro. O procedimento foi realizado nos Estados Unidos, assim como o parto.

Assista aos vídeos abaixo: