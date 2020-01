Com câncer e metástase, ator Léo Rosa desabafa: 'Temi ficar inválido'

Rio - Há cerca de dois anos, o ator Léo Rosa recebeu a notícia de que estava com câncer nos testículos. Mais tarde, descobriu que a doença havia espalhado, além de ter surgido metástases. Em entrevista ao UOL, ele conta que um dos seus grandes medos foi de ficar “completamente inválido”.

“Durante o processo, o único medo que eu tive foi de ficar totalmente à mercê e não conseguir mais agir, não conseguir mais fazer nada, de alguma maneira ficar completamente inválido, ou qualquer coisa do tipo. Eu sabia que eu não ia mais viver da mesma maneira, que alguma coisa mudaria. Não sabia exatamente o que é, como ainda não sei o que é. Mas sinto que estou saindo dessa situação com muito mais possibilidades do que limitações”, disse.

Além das sessões de quimioterapia e duas cirurgias, Léo Rosa também tem feito um tratamento alternativo, chamado Terapia Gerson, que consiste no consumo de frutas secas, alimentos orgânicos, legumes e cereais integrais. A ideia é que o corpo possa se recuperar por meio da remoção de toxinas e da incorporação de nutrientes.

“O que eu posso fazer é agradecer esse médico. Baseado nesse diagnóstico, eu tomei a dianteira em relação a algumas coisas e fiz escolhas das quais me orgulho. Eu realmente estou muito melhor do que há um ano, e muito disso está ligado ao fato de eu não estar fazendo um tratamento tão nocivo”, afirmou.

Por fim, Léo celebra o fato de estar perto do retorno às novelas. Seu último trabalho foi em ‘Escrava Mãe’, em 2016. Com a descoberta da doença, ele ficou afastado da TV. Ele retornará às telinhas com uma participação em ‘Amor de Mãe’.

“Estou feliz com a chegada desse momento. Fazia tempo que eu estava esperando que isso voltasse a acontecer, que eu pudesse voltar a falar sobre outra coisa, que não a minha situação de saúde”, comemora.