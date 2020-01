Camila Queiroz se declara para Klebber Toledo na Web: 'amo você'

Rio - Camila Queiroz se declarou para o marido, Klebber Toledo, em uma postagem em seu perfil no Instagram, ontem (22). A atriz publicou diversas imagens ao lado de seu amado durante uma viagem em Paris.

“Que possamos continuar realizando muitos sonhos juntos e sonhando cada vez mais. Eu amo você”, escreveu Camila na legenda da foto.

Encantados com a postagem da atriz, os seguidores se manifestaram com diversos comentários elogiando o casal no post: “Amo esse casal”, escreveu uma seguidora, “Lindos e perfeitos”, escreveu outra”.