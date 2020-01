Jojo Todynho mostra antes e depois e dispara: 'amor próprio é se encaixar no seu mundo'

Rio - Nesta quinta-feira (23), Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores em sua conta no Instagram ao mostrar o antes e depois de seu corpo. Usando uma roupa justa, ela fez um desabafo sobre sua nova forma física. Na publicação, Todynho exibiu uma silhueta muito mais magra e uma cintura fina.

“De 138 para 116, não estou mudando meu biotipo e sim minha qualidade de vida. ⁣Como eu mesma digo na música: ⁣’Quando eu olho no espelho não existe corpo melhor do que o meu’… Realmente não existe porque ele é somente nosso, e quando nos comparamos a outras pessoas, criamos uma alto rejeição a quem realmente somos, porque quando nos olhamos no espelho só enxergamos alguém que gostaríamos de ser e não quem realmente somos”, disse ela no começou na legenda do post.

E continuou falando sobre os procedimentos estéticos que já fez no corpo. “Quem você é não está no corpo e sim no caráter.⁣ Ah mas você fez lipo? Sim, nas costas e coloquei bunda. ⁣Ah você colocou silicone no peito, nera você que amava seu peito? ⁣Continuo amando e por isso mesmo coloquei a maior prótese que tinha 1L50”. Ué nera você que disse que devemos nos amar do jeito que somos?!⁣ Sim continuarei dizendo e gritando isso aos quatro ventos. Você mudar ou melhorar algo em você não significa que você não se ame da forma que você é! E sim que você pode se renovar a cada dia, tenho aprendido que oportunidade são únicas. Por isso eu digo que os mesmo que me julgam, são os mesmos que se tivesse a oportunidade de melhorar algo em si, fariam e podem ter certeza."

Sobre as críticas que recebe pelo seu corpo ela disparou: “Eu fico pensando nas pessoas que escrevem ‘impossível você se amar gorda!’ Oi? Se vocês não se amam aí já passa ser um problema seu, não deposite nos outros sua frustração…⁣ E por isso eu digo sempre para as minhas seguidoras: não se diminuam jamais para viver no mundo que as pessoas querem, viva o seu mundo, seus desejos e vontades”, falou.

Sempre falando de empoderamento feminino em suas redes sociais, a cantora mandou uma mensagem de incentivo para as suas seguidoras: “Amor próprio é você se encaixar no seu mundo, empoderamento é você enxergar a mulher que você se tornou, e não o corpo que você tem, alto estima é você se olhar no espelho e se enxergar e saber que você mesma tem que se elogiar ‘e aí gostosa, já acordou e etc…'”, finalizou Jojo.

Confira a publicação onde Jojo mostra seu Antes x Depois: