Revelações! Ex-BBB Hariany diz que levaria Aline Riscado para o edredom

Rio - Hariany Almeida, que ficou conhecida no mundo das celebridades por ter participado do ‘Big Brother Brasil’ e de ‘A Fazenda’, foi convidada para participar de um quadro do canal de Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, no YouTube.

Na brincadeira, Hari teria que dizer quem ela levaria para o edredom e para o paredão. Caio Castro, Cauã Reymond e Felipe Titto, são alguns que levaria para o edredom.

Além deles, a loira ressaltou também que gostaria de levar Aline Riscado. “Ela é bonitona, sensuelen”, afirmou. Para o paredão, a ex-BBB disse que levaria: Cleo, Léo Santana, Leo Picon e Felipe Neto.

Ainda na entrevista, Hari revelou que se acha meio doida por ter participado de dois reality shows. “Quase enlouqueci. Não me imagino em mais nenhum”, disse.

Assista ao vídeo no YouTube abaixo: