Rio - A atriz Carolina Dieckmann emocionou seus seguidores e fãs na manhã desta sexta-feira (24) com uma linda homenagem para sua mãe, Maira Dieckmann, que faleceu há cinco meses.

Com muita saudade e sentindo muito sua partida, Dieckmann compartilhou um texto emocionante para demostrar todo seu amor por sua mãe.

“Um lugar que deveria ser eterno: entre minha mãe, minha avó e meus filhos (o José se escondeu atrás de mim na hora da foto). Hoje faz cinco meses que minha mãe partiu do lugar aonde me fez nascer. Parece muito. Parece nada. O tempo e a distância são as coisas mais doidas desse mundo. “Há cinco meses sinto vontade de dizer constantemente pra você que tem mãe. Aproveite muito. Parece pouco mas é tudo. Mãe, te amo como antes, mas agora muito mais!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Após dividir seu sentimento com milhares de pessoas, a loira recebeu apoio e palavras de conforto de internautas e amigos. “Força”, “Deus é contigo”, “Ela sempre estará com você”, foram algumas manifestações da web.

Confira a publicação de Carolina Dieckmann: