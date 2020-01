Rio - Após passar por um susto e ser internado por causa uma infecção na próstata, Carlos Alberto de Nóbrega deixou seus seguidores e fãs mais tranquilos, nesta sexta-feira (24), mostrando que ele já está bem e novo em folha. Em seu perfil no Instagram, o apresentador da ‘Praça é Nossa’, do SBT, compartilhou uma foto onde aparece se exercitando na academia.

“Só Deus me derruba!”, escreveu ele na legenda da publicação.

Na imagem, Carlos aberto se mostrou bem disposto com um sorriso no rosto e roupa de malhar. Ainda na legenda ele falou sobre sua recuperação: “Depois do susto, ainda em tratamento, volto ao local que me fez ter essa vitalidade e saúde: academia. Vida que segue”, finalizou o apresentador.

Confira a publicação de Carlos Alberto de Nóbrega: