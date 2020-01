Rio - Aproveitando que hoje, 24, é sexta e como diz a gíria nas redes sociais ‘Sextou’, Marília Mendonça resolveu fazer uma publicação divertida em nome do filho em seu perfil no Instagram.

No post, ela aparece fazendo uma selfie com seu herdeiro, Léo, seu primeiro filho com o marido, Murilo Huff, e aproveitou para interagir com seus seguidores e fãs e falar que o filho que tirou a foto.

“léozao na área pra avisar que sextou… open bar de leite e totô hoje! curtiram a selfie? eu que tirei… ass: ele mesmo”, escreveu a cantora em tom de brincadeira na legenda da imagem.

Nesta semana, ela encantou seus seguidores com um clique do pequeno todo arrumando indo tirar o passaporte.

Confira a publicação de Marília Mendonça: