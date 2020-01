Anitta usou o Instagram, nesta sexta-feira, para conversar com os fãs e divertiu os internautas ao falar sobre o Tinder.



"Gente, eu fui fazer esse challenge aí do Tinder, Facebook, Instagram... povo só fala de Tinder, que tenho que fazer um, que quer me achar no Tinder", disse ela.



Solteira desde que terminou com Pedro Scooby, ela continuou: "Eu não tenho. Será que faço um, então? Linkedin, Facebook e Instagram eu tenho. Será que eu faço?"