Brad Pitt afirmou durante o SAG Awards, no último domingo, que colocaria em seu perfil no Tinder o troféu de melhor ator coadjuvante por "Era Uma Vez Em... Hollywood". Para a decepção de alguns, de acordo com a coluna "Page Six", o ator estava apenas brincando.

"Não estou lá. Eu nem tenho certeza de como tudo funciona. Pareceu-me engraçado", revelou.

Na mesma cerimônia de premiação, Brad deu o que falar por ter se encontrado com Jennifer Aniston, sua ex-namorada. Vivien Killilea Best, fotógrafa que assistiu o reencontro dos dois, contou no Instagram alguns detalhes do momento. "Eu estava nos bastidores do SAG e ouvi uma voz familiar gritando 'Aniston! Aniston!'. Virei-me e vi essa jóia de um momento acontecer", afirmou