Aos 11 anos, João Guilherme Fonseca se prepara para encarar mais um personagem de novela em sua carreira. Ele está escalado para viver Harã na primeira fase de 'Gênesis', nova trama bíblica da Record TV. O folhetim que tem direção de Edgard Miranda, ainda não tem data de estreia definida. João Guilherme irá dividir o papel de Harã com o ator Ricky Tavares, que assume o personagem na segunda fase. Já em preparação, João tem dedicado seus últimos dias de férias escolares para conhecer um pouco mais sobre a Bíblia.



Em sua trajetória profissional, João Guilherme Fonseca nos presenteou com cenas fortes e marcantes na pele do personagem Magno, nas primeiras cenas da novela 'Amor de Mãe', folhetim atual das 21h, da Rede Globo. Posteriormente o personagem foi assumido por Juliano Cazarré.



Na trama, o ator mirim deu show atuação ao lado de Lucy Ramos, com cenas de grande comoção em que ele vê seu pai vender seus irmão mais novos e sua mãe sofrer pela perda dos filhos. Este trabalho que transmitiu muita emoção ao público rendeu ao ator a conquista do ‘Prêmio MG Talentos Kids 2019’.

Agora, é a vez do jovem artista voltar às telas e se entregar ao Harã, que será filho do personagem de Angelo Paes Leme e Branca Messina, na trama.