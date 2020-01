Bumbum à milanesa! Gracyanne Barbosa posa de fio dental e esquenta a Web

São Paulo - Com o bumbum cheio de areia, Gracyanne Barbosa tirou o fôlego dos seus seguidores. No finzinho do último domingo (26), a musa fitness postou uma foto com um biquíni fio dental azul e brincou: “Sempre há tempo para um #sundaybumday”.

Os seguidores de Gracyanne Barbosa enalteceram a musa. “Gostosa”, comentou uma fã. “Que deusona”, escreveu um admirador. “Eu que lute”, brincou uma mulher. “Meta para 2020, ter um rabão igual desse ícone”, postou outra. “Um total de zero defeitos”, acrescentou mais uma.

Gracyanne Barbosa respondeu diversos comentários com emojis de coração agradecendo os elogios que recebeu e deu risada de um seguidor que brincou: “Empanado de batata doce”.