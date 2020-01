Thammy sobre Carlos Bolsonaro: 'esperando um posicionamento de homem dele'

Rio - A desavença entre o ator Thammy Miranda e o deputado Carlos Bolsonaro ganhou mais uma capítulo nesta segunda-feira (27). No Instagram, o filho da cantora Gretchen cobrou uma “atitude de homem” do político.

“Ele correu. Não me deu uma resposta. Estou esperando uma resposta dele, o posicionamento dele. Mas [posicionamento] de homem e não ficar postando fotinho”, disse Thammy ao responder a pergunta de um fã que questionou se ele e Carlos já haviam se resolvido após as desavenças entre eles.

A crise entre dois começou após Carlos postar uma foto do parto de Bento, filho de Thammy e Andressa Ferreira. Sem entender, o ator questionou o político sobre a publicação, mas Carlos não o respondeu.

Dias depois, o filho do presidente Jair Bolsonaro voltou a publicar outra imagem de Thammy, desta vez na época em que ele ainda não havia feito sua transição de gênero e Gretchen saiu em defesa do filho.