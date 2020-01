Rio - No domingo (26), Marina Ruy Barbosa compartilhou com seus mais de 35 milhões de seguidores no Instagram um clique super romântico ao lado do marido, Alexandre Negrão.

Na imagem publicada, a atriz aparece abraçada com o amado na companhia de um lindo pôr do sol de Los Angeles, na Califórnia. A foto do casal recebeu muitos comentários e elogios. “Casal lindo”, disse uma seguidora de Marina. “Vocês são perfeitos”, escreveu outra.