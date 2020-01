Deborah Secco fala sobre envelhecimento: 'pronta para cabelo branco'

Rio - Na novela ‘Salve-se Quem Puder’, nova trama das 19h da Globo, que estreia hoje (27), Deborah Secco interpretará Alexia, sua nova personagem no folhetim. Consagrada na TV há mais de 30 anos, bem casada e mãe, ela conversou com a coluna do jornalista Léo Dias, do UOL, e falou sobre diversos assuntos, entre eles, sobre envelhecer.

Com 40 anos de idade, ela foi questionada sobre a maior dificuldade de chagar aos 40 e sobre o medo da velhice.

“Eu estou muito tranquila com a idade, eu acho que só não envelhece quem morre anres. Estou pronta para envelhecer, ficar velhinha e de cabelo branco. Eu conheço grandes mulheres que envelheceram e quero envelhecer como elas: Dona Fernanda e Dona Laura Cardoso, elas são exemplos do que eu quero ser”, disse a atriz.

Quando o assunto foi ter mais filhos, Deborah, que já é mãe de Maria Flor, de 4 anos, fruto de seu casamento com Hugo Moura, falou sobre a possibilidade de aumentar a família.

“Depois da novela eu queria engravidar de novo e Hugo quer adotar. Essa história que já contei e vocês já sabem. Nós estamos tentando sair desse impasse, mas nós temos vontade de ter mais filhos sim”, finalizou Deborah Secco.