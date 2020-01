Crise? Casamento de Luisa Sonza e Whindersson Nunes estaria por um fio

Rio - A relação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes não é mais como era antes. De acordo com fontes ligadas ao casal, os artistas estão passando por um grave crise e o casamento de quase dois anos estaria por um fio.

“Eles estão brigando demais. Com a agenda lotada deles, não dá tempo de serem um casal normal. Fora que a Luisa é muito geniosa”, afirmou uma fonte que é ligada aos artistas.

Ainda de acordo com a fonte liagada ao casal, Luisa chegou a ser convidada por Anitta para viajar com ela para os Estados Unidos, mas ela preferiu ficar no Brasil e assim não aumentar as brigas dela com Whindersson.

Por conta das poucas fotos deles juntos no Instagram recentemente, os fãs também especulam uma possível crise. A última foto do casal compartilhada por Sonza foi no réveillon. Já a última publicada pelo humorista foi em dezembro, quando eles viajaram às Ilhas Maurício.