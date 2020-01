Anitta sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no dia 28 de junho

Rio - Depois de uma estreia de sucesso em Portugal na edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa e no Brasil em 2019, Anitta vai subir mais uma vez ao palco do festival. A artista se apresenta no último dia, 28 de junho, o mesmo em que Post Malone é uma das atrações confirmadas.Os fãs portugueses vão conferir um novo espetáculo, ainda maior e mais produzido que promete colocar a Cidade do Rock para dançar do início ao fim com os sucessos que marcam sua história.



A artista é um dos nomes mais reconhecidos do funk e vem ganhando notoriedade internacional, liderando uma nova geração de música latina e colocando o funk brasileiro como um dos gêneros musicais mais ouvidos internacionalmente.



Depois de ter conquistado o Brasil com os discos Bang (2015), Ritmo Perfeito (2014) e Anitta (2013) – no qual se destaca o hit “Show das Poderosas” – em 2019 Anitta lançou um novo álbum. Kisses, álbum trilíngue cantado em português, espanhol e inglês, contou com participações de Swae Lee, Alesso, Becky G, Snoop Dogg e Caetano Veloso, entre outros artistas internacionais, e impulsionou a entrada da artista no mercado internacional.

Foi também em 2019 que Anitta participou no álbum Madame X, de Madonna, e atuou na cerimônia da 20ª edição do Grammy Latino, para o qual também estava nomeada com Kisses (2019). Os primeiros passos no mercado global foram dados em 2017, com a participação na canção “Sua Cara”, dos Major Lazer, que também contou com a participação de Pabllo Vittar.

Anitta já venceu durante cinco anos consecutivos o prêmio de “Melhor Artista Brasileiro” nos MTV Europe Music Awards, e é considerada uma das 15 artistas mais influentes do mundo pela Billboard. Nas redes, a artista coleciona mais de 44 milhões de seguidores no Instagram.



O Rock in Rio Lisboa acontece no Parque da Bela Vista. Serão 14 espaços de entretenimento, desde os já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somersby Pool Parties, 7Up Slide e Chef’s Garden, aos novos ESC Online Sports Bar, Montanha-russa com realidade virtual, Game District, Rock Street Ásia, Rock in Rio Kids e uma roda gigante inovadora.