Andressa Urach afirma que está há dois anos sem fazer sexo: 'luta contra os meus desejos'

Rio - Convertida e evangélica há cinco anos, Andressa Urach, que foi vice-campeã do Miss Bumbum em 2012, concedeu entrevista ao TV Fama, programa da RedeTV!, e falou sobre sexo. Ela revelou que está há dois anos sem transar e que está sentindo falta.

“Sim, sinto (falta), porque já faz dois anos que estou separada, né? Então pra quem tinha uma vida sexual ativa como eu tinha no passado, é uma luta contra os meus desejos, contra os meus sentimentos”, afirmou Urach.

A ex-modelo, que foi batizada na Igreja Universal em fevereiro de 2015, após escapar da morte por conta de uma infecção causada por aplicações de hidrogel no corpo, se separou pela segunda vez do marido Tiago Costa em maio de 2017, e desde então, está solteira. “Acredito no amor, acredito na família, acredito que no tempo certo Deus vai preparar um homem de Deus pra mim, que tenha fé, que tenha temor a Deus. No tempo certo vai acontecer, ainda não aconteceu”, disse.

Ainda na entrevista, ela revela ter trocado as próteses de silicone e que também tirou todo o hidrogel que havia aplicado nos glúteos. “Machucava muito a minha coluna porque tinha 525ml em cada seio e já estava no período de troca porque a prótese já tinha mais de 12 anos. Já estava precisando fazer. Não foi nem questão de estética, mas por saúde. Sem contar que era muito feio, sabe? Aquela coisa que hoje não é o meu perfil”, contou.

“Fiz mais de 22 cirurgias para a retirada do hidrogel e o glúteo direito ainda tinha todo o produto. Como estou bem de saúde agora, aproveitei a oportunidade de retirar todo aquele produto. Agora acredito que não vai precisar mais de nenhum tipo de cirurgia”, completou.

Assista ao vídeo da entrevista completa de Urach ao TV Fama abaixo: