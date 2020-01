Trailer do primeiro longa de Bruna Marquezine é divulgado; Assista

Rio - O trailer de “Vou Nadar Até Você”, primeiro filme estrelado pela atriz Bruna Marquezine, e direção de Klaus Mitteldorf, já está disponível. A estreia está marcada para o dia 05 de março, e será oferecido por meio do Projeta às 7, uma iniciativa do Cinemark, em parceria com a Elo Company – distribuidora do longa – para acessibilizar produções nacionais.

O filme conta a história de Ophelia (Bruna Marquezine), uma fotógrafa de Santos, litoral paulista – onde foi gravado -, que descobre o paradeiro de Tedesco (Peter Ketnath), o pai alemão que nunca conheceu. Ela envia uma carta ao pai contando sua história e decide ir ao seu encontro, à nado. No caminho, é seguida por Smutter (Fernando Alves Pinto) rapaz que tem uma estranha relação com Tedesco. Durante o trajeto, Ophelia reflete sobre a busca pelo pai por meio da fotografia, e encontra pessoas que fizeram parte da vida dele no período em que esteve no Brasil.

O elenco conta também com nomes como Ondina Clais (O Filme da Minha Vida) e Dan Stulbach (O Vendedor de Sonhos). Produzido pela Coração da Selva, Mar Filmes e Norami Filmes, o longa é uma coprodução com a 20th Century Fox, e recebeu apoio do BRDE, FSA, ANCINE, BNDES e patrocínio da Pernambucanas.

Confira:

FICHA TÉCNICA

Direção: Klaus Mitteldorf

Produzido por: Geórgia Costa Araújo e Joana Mariani

Coprodutores: Diane Maia e Klaus Mitteldorf

Produção Executiva: Luciano Patrick, Justine Otondo, Peter Ketnath

Roteiro: Nina Crintzs

Argumento: Klaus Mitteldorf e Patrícia Ermel

Codireção: Luciano Patrick

Direção de Fotografia: Alexandre Ermel

Direção de Arte: Victor Lema Riqué

Figurino: André Simonetti e Dudu Bertholini

Caracterização: Anna Van Steen

Som Direto: Gabriela Cunha

Direção de Pós-Produção: Nicole Weckx

Montagem: Daniel Grinspum, Gustavo Giani, AMC e Rafael Melo

Desenho de Som: Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC

Trilha Sonora Original: Zé Godoy

Trilha Musical: Zé Godoy, Jean Delouvroy e Duofel