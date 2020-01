Sabrina Sato mostra muito samba no pé com Zoe no colo; Vídeo

Rio - Aproveitando para ensaiar e arrasar no Carnaval, Sabrina Sato mostrou muita habilidade ao cair no samba com a sua filha, Zoe, no colo. A apresentadora da Record TV usou seus Stories, no Instagram, para compartilhar um pouquinho da aula de samba que teve em sua casa na tarde desta terça-feira (28).

No primeiro vídeo, ela aparece com Zoe no colo, ambas vestindo camisetas do Corinthians. Sabrina desfila há anos como rainha de bateria da Gaviões da Fiel. “Vamos pra aula de samba, Zoe? Adorei você assim, você tá muito linda”, disse Sabrina babando para sua herdeira.

Já no segundo vídeo, a gata exibiu muito samba no pé usando uma sandália com salto altíssimo com a filha no colo.

Assista ao vídeo em Sabrina aparece sambando com Zoe no colo: