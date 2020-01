Rafaella Santos deixa amigos preocupados após repercussão de gravidez

Rio - A gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar, tem deixado seus amigos mais próximos preocupados. De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL, a garota, que está de 5 meses, não tem lidado bem com o fato de estar esperando um filho do ex-namorado. Ela estaria focando suas energias para reconciliação e recuperação do término, e deixando os cuidados com a maternidade de lado.

Amigos mais próximos acreditam que as mensagens que Rafaella tem deixado nas redes sociais seriam para chamar atenção de Gabigol. “Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito”, escreveu a garota em post no último dia 22. Alguns amigos também não descartam a possibilidade da irmã de Neymar estar enfrentando uma fase de depressão, e por isso ainda não estaria pensando na fase de ser ‘mãe’.

O colunista ainda informa que também tem outros amigos de Rafaella que acreditam que ela pode não estar grávida, já que no réveillon ela teria tomado diversos drinks alcoólicos. Dessa forma, ela estaria descumprindo recomendações médicas de não beber durante a gestação.

A ordem na família de Neymar neste momento é não tocar no assunto. A ideia é que Rafaella tenha a decisão de falar ou não sobre a gravidez. Recentemente, ela viajou para Moçambique, na África. A ideia era tirá-la do país e lhe dar mais tranquilidade.

Leo Dias informa que a assessoria de Rafaella e Gabigol novamente foi procurada para falar sobre o assunto, mas a postura foi a mesma das outras vezes. Não haverá pronunciamentos sobre “questões familiares”, caso aconteça algo será de forma espontânea, e nas redes sociais.