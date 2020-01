Rebeca Abravanel está esperando o primeiro filho, afirma colunista

Rio - A família Abravabel pode aumentar. De acordo com o colunista do UOL, Ricardo Feltrin, Rebeca Abravanel pode estar grávida de seu primeiro filho com o jogador Alexandre Pato. Ainda segundo o colunista, a possível gravidez estaria em fase inicial, mas a fortes rumores de que Silvio Santos será vovô novamente.

Galeria de Fotos Alexandre Pato e Rebeca Abravanel Reprodução Instagram Alexandre Pato e Rebeca Abravanel casaram no final de junho Reprodução/Instagram Pato e Rebeca Reprodução do Instagram Alexandre Pato e Receba Abravanel são batizados em igreja evangélica Reprodução Internet Alexandre Pato surpreende Rebeca Abravanel na gravação do 'Roda a Roda' Divulgação / SBT

Caso Rebeca esteja esperando um bebê esse será o 14º neto do dono do baú.

Em uma cerimônia super intimista para apenas 30 convidados, Rebeca Abravabel e Alexandre Pato se casaram em julho de 2019.