Noiva de José de Abreu fala sobre preconceito de idade no relacionamento: 'só no Brasil e América do Sul'

Rio - Carol Junger, de 22 anos, a noiva de José de Abreu, usou suas redes sociais para responder alguns seguidores que tem curiosidade sobre seu relacionamento com o ator global. A jovem falou sobre o preconceito que sofre por conta da diferença de 51 anos de idade entre o casal.

“Sofremos preconceito somente no Brasil e América do Sul. No resto do mundo, a gente vive muito bem”, respondeu ela, que foi pedida em casamento pelo ator no mês passado, nas Maldivas.

“O José tem uma cabeça muito jovem e adora aprender coisas novas. Eu sempre fui responsável com minhas coisas. Minha mãe constantemente me diz que eu nasci com a cabeça de adulta. Então, a gente acaba se dando muito bem”, completou Carol.

“Começamos a conversar, logo já fomos viajar e me mudei para a casa dele. Fui tudo muito rápido”, contou ela falando sobre como conheceu Zé de Abreu.