Leo Dias revela que cogitou suicídio após vídeo polêmico vazar na Web

Rio - Um vídeo vazado em que o jornalista Leo Dias aparece usando droga quase se tornou uma notícia trágica nesse fim de semana. Nas redes sociais, o colunista falou sobre o caso e explicou que chegou a cogitar o suicídio.

“Eu soube da existência desse vídeo no domingo, via Twitter, um dia antes dele viralizar numa rede de conteúdo duvidoso e aquilo me deixou tão mal, mas tão mal que eu pensei em por fim a minha vida, por vergonha. Pedi perdão a Deus e que Ele tenha piedade desse senhor que se intitula jornalista. Mas como eu já expus o melhor e o pior de mim, estou aqui, de peito aberto, para falar de vários tabus do vício”, escreveu ele em parte de um longo desabafo no Instagram.

“O grande perigo da cocaína é que ela é facilmente adaptável em vários ambientes, diferentemente de outras drogas", continuou.

"É preciso se reeducar sexualmente. Minha terapeuta, por exemplo, sugeriu um ano sem sexo, sem vídeos pornos e afins. Enfim, eu expliquei em detalhes para sacramentar que isso é uma doença. Doença da mente, por isso muitos associam com a falta de caráter. Falta de caráter é expor detalhes sórdidos de algo que me envergonha profundamente”, disse o jornalista em outra parte.

Citado no caso, o jornalista Erlan Bastos se manisfestou nessa segunda-feira (28), durante o programa ‘Vida de Artista’ e disse que tomará medidas judiciais sobre o caso. “Hoje de manhã conversei com a minha advogada e a gente vai entrar com uma representação contra esse jornalista por ele ter usado minha imagem no Instagram dele dentro de um contexto completamente mirabolante.”