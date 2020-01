Digital influencer realiza sonho de nadar com tubarões mas leva mordida: 'Arrancou um pedaço do meu braço'

Rio - A digital influencer Ana Bruna Ávila passou por um tremendo susto durante sua viagem para as Bahamas. Ela realizou o sonho de mergulhar e tirar uma foto com tubarões, mas acabou levando uma mordida. Ana Bruna contou tudo o que aconteceu em uma série de vídeos e fotos no Stories, do Instagram.

"Hoje o meu passeio foi diferenciado.. mais um sonho e uma cicatriz pra lista. Sempre fui moleca, fazer o que!! É óbvio que se alguém ia ser mordido por tubarões seria eu", escreveu na legenda de uma das fotos.

Galeria de Fotos Ana Bruna Ávila Reprodução Internet Digital influencer nada com tubarões nas Bahamas e leva mordida Reprodução Internet Digital influencer nada com tubarões nas Bahamas e leva mordida Reprodução Internet

No entanto, no vídeo logo após o incidente Ana Bruna não estava tão conformada com a mordida. "Acho que devem ter botado um olho gordo desgraçado na minha viagem. O tubarão que eu tava nadando me mordeu e arrancou um pedaço do meu braço. Quem estiver torcendo pra minha viagem ficar uma mer**, problema de vocês. Não vou me abalar porque um tubarão mordeu meu braço", disse.

"Pra quem quer saber se estou bem, estou muito bem. Já fizeram curativo aqui. Adoro desafio, sempre quis nadar com tubarões, mas não pra ele me morder. Pra sentir aquela coisa, adoro adrenalina. Aí fui nadar onde todas as modelos que sigo nadam. E fazem fotos perfeitas. É no meio do oceano. Eles não estão presos, nada. Deitei e até então, eles estavam de boa comigo. Eu passava a mão. Daqui a pouco deitei, estiquei demais o braço. No que ele abocanhou, tirei rápido. E na hora pensei: ‘sangue, tubarão, vou morrer agora’. Comecei a nadar e logo eles já saíram de perto", completou.

"Vou tatuar um tubarão no meu braço. Se reclamar, vou tatuar dois", brincou a influencer.