Após deixar Globo, Marquezine estará em série com Keanu Reeves na Netflix

São Paulo - Sem contrato fixo com a Globo, Bruna Marquezine já sabe qual será seu primeiro trabalho fora da emissora. A atriz marcará presença na série Conquest, do Netflix. A produção conta com Keanu Reeves como protagonista e teve algumas cenas gravadas no Brasil. As informações foram divulgadas pelo Observatório da TV.

Ainda segundo a publicação, Marquezine não será protagonista, mas a sua personagem terá certa importância na trama. O nome da atriz na série ainda não foi anunciado por conta de detalhes que são mantidos em segredo pela produtora e também pela Netflix.

O Observatório da TV informa que toda a equipe, incluindo a produtora O2, do brasileiro Fernando Meirelles, além dos atores, assinaram um contrato de confidencialidade e que não permite dar detalhes da produção para a imprensa.

Além de São Paulo, Conquest também já teve filmagens realizadas em Los Angeles, Nairóbi, Budapeste, Montevidéu e Berlim. A ideia é que o seriado estreie ainda em 2020.