Marina Ruy Barbosa não terá contrato renovado com a Globo, afirma colunista

Rio - Parece que a TV Globo está passando por uma grande reformulação em seu quadro de atores. Após a atriz Bruna Marquezine não fazer mais parte do elenco fixo da emissora carioca, agora foi a vez de Marina Ruy Barbosa não ter seu contrato renovado com a emissora global, de acordo com Alessandro Lo Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua, da Rede TV!. O fato foi noticiado pelo colunista nesta sexta-feira (31), durante a atração comandada por Sonia Abrão.

Aos 24 anos, Ruy Barbosa teve seu primeiro trabalho de destaque na emissora, em 2004, no papel de Aninha na telenovela Começar de Novo, posteriormente atuou em novelas como Belíssima, Escrito nas Estrelas (2010), Morde & Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Amor à Vida (2013), Império (2014), Deus Salve o Rei (2018) e sua última novela como protagonista foi no ano passado em o Sétimo Guardião, que passou no horário nobre da Globo.

Nesta semana, Lo Bianco deu a notícia que de que os atores Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari serão dispensados da Globo em breve, devido a uma redução de 80% de verbas fixas que a emissora está fazendo no setor de dramaturgia.

Vale lembrar que recentemente, também deixaram a Globo os atores Bruno Gagliasso, que ficou por 18 anos na empresa, e Malvino Salvador, que era contratado fixo da emissora desde 2004.