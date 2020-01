Glenda Kozlowski fala sobre saída da Rede Globo: 'não estou arrependida'

Rio - A jornalista Glenda Kozlowski, de 45 anos, deu uma entrevista para o canal ‘Jeito de Ser’, da atriz Monique Curi, onde falou sobre seus novos projetos e desafios profissionais após sua saída da Globo depois de mais de 20 anos na emissora.

“Teve um luto total no início. Ainda estou vivendo um pouco deste luto. Ainda envio mensagem, ainda sinto saudade”, confessou Glenda ressaltando que a declaração não está associada a arrependimentos. “Não estou arrependida. É isso que eu quero mesmo. Mas tem alguns momentos, por exemplo na Olimpíadas, eu sei que eu vou sentir falta daquilo.”, explicou Glenda emocionada.

A jornalista também fez um relato onde fala da coragem que precisou ter para tomar sua decisão e ir em busca de novos desafios.

“Eu sou mulher, tenho 45 anos, sou mãe de um adulto, de 23 anos, e um adolescente de 14 anos. Será que é só isso que eu posso falar? Eu acho que eu posso falar de entretenimento, eu posso falar da mulher, dos desafios da mulher independente, dos desafios das mulheres que são mães e precisam trabalhar… é tanta coisa. Enfim! Então pensei que era a hora de eu crescer, hora de eu virar mulher”, explicou ela.

Buscando novos rumos após deixar a emissora global, ela falou sobre novidades profissionais: a estreia do reality show , do SBT, “Uma vida, um sonho”, no qual os candidatos vão disputar uma vaga em um time de futebol. “Eu estou muito feliz. Eu sempre busquei estar feliz. A partir do momento que a gente acorda e fica pensando ‘Ai meu Deus, o que estou fazendo’, está na hora de mudar”, concluiu Glenda Kozlowsk.

Confira na íntegra a entrevista de Glenda Kozlowski para o canal de Monique Curi: