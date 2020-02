Rodrigo Sant'Anna se declara para o marido: 'te amo'

Rio - O ator Rodrigo Sant’Anna usou suas redes sociais no domingo (02), para fazer uma linda homenagem ao marido, o roteirista Junior Figueiredo, em celebração de um ano de casamento do casal.

“Há um ano atrás, neste mesmo dia de Iemanjá, eu casava com @jrfigueiredo7 aquela era apenas uma simples comemoração, se comparado ao que sentíamos um pelo outro, um dia festivo e de muita alegria. Queria saber dividir com vcs em palavras essa alegria, mas o amor é algo tão forte que não tenho como descrever o que eu continuo sentindo depois de um ano, portanto só me basta agradecer a Deus pela oportunidade e ao @jrfigueiredo7 por cultivar este sentimento em mim. Obrigado. Te amo @jrfigueiredo7”, escreveu o ator na legenda da foto.

Junior Figueiredo também retribuiu a declaração com uma foto da cerimônia de casamento dos dois e um lindo texto apaixonado.

“Se você encontrou alguém que… Tem interesse real em saber como foi seu dia. Faz seu coração bater mais forte quando manda wathsapp dizendo: Chego em 10 minutos. Te deixa confortável em ser quem você é, sem a armadura pesada da conveniência social. Divide contigo as singelas alegrias da vida adulta e as transforme em momentos de euforia.”, escreveu o roteirista na publicação.

Confira a publicação do casal nas redes sociais: