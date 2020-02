Pedro Bial critica documentário 'Democracia em Vertigem': 'ficção alucinada'

Rio - O jornalista e apresentador Pedro Bial comentou nesta segunda-feira (3) sobre o documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Bial afirmou que o filme, indicado ao Oscar de Melhor Documentário, é uma “ficção alucinada”.

Galeria de Fotos Cena do documentário 'Democracia em Vertigem' Divulgação Pedro Bial Reprodução TV Pedro Bial revela que já sofreu de depressão Ag. News Pedro Bial Globo/Ramón Vasconcelos

“Eu dei muita risada. É um ‘non sequitur’ (expressão em latim para “não se segue”) atrás do outro. Tira conclusão de que algo leva a outro sem a menor relação causal. O filme vai contando as coisas, me desculpem a expressão, num pé com bunda danado”, avaliou Pedro Bial.

Para o jornalista, a narração do filme é “miada” e “insuportável” e a leitura mais interessante do filme é a psicanalítica.

“É um filme de uma menina dizendo para mamãe dela que fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens e a inspiração de mamãe, somos da esquerda, somos bons, não fizemos nada, não temos que fazer autocrítica. Foram os maus do mercado, essa gente feia, homens brancos que nos machucaram e nos tiraram do poder, porque o PT sempre foi maravilhoso e Lula é incrível”, disse na entrevista à Rádio Gaúcha.

Apesar das críticas, Bial afirmou que o documentário é bem executado, entende por que foi indicado ao Oscar e diz acreditar que a obra tem chances de ganhar o prêmio. “Depois que vi Indústria Americana, acho que a academia dá o prêmio ao filme brasileiro”.