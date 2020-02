Adriana Birolli curte férias com a família

Rio - Após interpretar Cívia e Aisha, em Jezabel, da Record, a atriz Adriana Briolli aproveitou para curtir as férias com seus pais e o namorado, o diretor Ivan Zettel, no CocoMambo Praia. O quiosque, que virou point dos famosos, apresenta atrações que já ficaram clássicas nas outras casas da rede CocoMambo, como garçons performáticos, ballet, drinks exclusivo e cardápio internacional.

Adriana estreou na Record em 2017, interpretando a Princesa Lizabeta em Belaventura, de Gustavo Reiz. "Belaventura" foi, inclusive, o último trabalho de seu namorado na emissora de Edir Macedo. Responsável pela direção de grandes sucessos, Ivan Zettel prestou serviços por pouco mais de 14 anos e, agora não integra mais o time de contratados da rede.