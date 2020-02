Boatos sobre affair entre ex de Maluma e Neymar crescem após festa de aniversário

Rio - Neymar comemorou seus 28 anos de vida com uma ‘festa do branco’ em Paris, e ao que tudo indica, o coração do craque brasileiro pode estar sendo preenchido novamente. Após idas e vindas com Marquezine, acusação de estupro e assédio por Najila Trindade, Neymar estaria vivendo um affair com Natalia Barulich, modelo e ex-namorada do cantor Maluma.

A garota postou uma foto em seu Stories em que aparece do lado dele e de amigos. Na imagem, ela ainda escreveu: “Baby Boy’s Birthday”, ou aniversário do baby boy, revelando um possível apelido carinhoso do craque.

Natalia Barulich tem 28 anos e já passou a seguir o pai de Neymar no Instagram, além dos parças Gabriel Medina e Nego do Borel. Rafaella é outra que já é seguida por Natalia. Agora falta só Nadine, mãe de Neymar.

Nas redes sociais, a garota compartilhou fotos do look que usou na festa de Neymar. O craque brasileiro deixou o seu comentário: “Beutiful (Bonita, em inglês)”.

Confira o look com o comentário do craque abaixo:

Confira o stories de Natalia abaixo: