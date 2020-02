Bruno de Luca está namorando dançarina do 'Domingão do Faustão'

Rio - O apresentador Bruno de Luca compartilhou na última segunda-feira uma foto em que aparece do lado da repórter do ‘Domingão do Faustão’ Sthéfany Vidal e acabou tendo seu namoro exposto por seus amigos nas redes sociais

Na imagem publicada por Bruno, ele aparece com a dançarina apreciando a vista no Mirante do Leblon, localizado no Rio de Janeiro, e ainda legendou a foto com emojis de coração e carinha apaixonada.

Após compartilhar o clique e o momento de intimidade com a gata, os amigos de Bruno acabaram comentando a postagem e entregaram o novo relacionamento.”Demais! O amor é lindo”, escreveu o ator Gil Coelho, amiga de muito anos do apresentador, Carolina Dieckmann comemorou: “Aeee”, Rachel Drodowsky, colega de trabalho de Sthéfany, escreveu: “Madrinha”.