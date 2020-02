Marido de Carol Dantas homenageia Neymar: 'Referência para muitos'

Rio - O atacante Neymar Jr. completa 28 anos nesta quarta-feira (5) e recebeu diversas homenagens de inúmeras personalidades em todo o mundo. Mas quem chamou a atenção foi Vinicius Martinez, marido da influenciadora Carol Dantas e padrasto de Davi Lucca, que publicou em seu Instagram um grande texto falando sobre as qualidades do jogador.

“Vejo um menino querendo ser feliz. Querendo sorrir. Querendo multiplicar o seu sorriso pra que a alegria prolifere por todos os seus. Vejo um homem que usa esse mesmo menino acima como combustível para vestir uma armadura de responsabilidades que poucos tem, e que papai do céu colocou em ti sabendo do que estava fazendo”, escreveu Vinicius em parte de sua legenda.

“Eu posso ver um pai, jovem, mais jovem que eu quando pai, sendo referência para um filho independente de qualquer coisa. Um filho que inclusive não cansa de me ensinar todos os dias a te admirar mais. Do jeitinho dele no papel de filho. De amigo. Eu posso ver esse mesmo pai, com esse mesmo espirito de referência para muitos outros filhos. Inclusive, o meu”, lembrou o padrasto de Davi Lucca.