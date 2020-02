Patricia Abravanel compartilha clique de viagem em família

Rio - Nesta quarta-feira (05), a apresentadora Patricia Abravanel compartilhou em seu Instagram cliques inéditos da viagem que fez no final do mês de janeiro, onde viajou ao lado da família: seu marido e filhos. A apresentadora já havia publicado em sua rede social na época da viagem algumas fotos do passeio, mas voltou a dividir as imagens do momento especial com seus seguidores.



Nos cliques, ela aparece ao lado do marido, Fábio Faria, e dos filhos Pedro e Jane – onde aparecem com roupa de esquiar curtindo os dias de férias na neve.

“Todo ano ia com meus pais e irmãs passar férias nesse lugar. Nós tiramos foto com toda família na montanha toda vez que íamos. Muito mais do que pedi, sonhei ou imaginei! Obrigada Deus”, escreveu ela na legenda da foto.